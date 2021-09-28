В Барановичах в отношении экс-директора УКС возбудили уголовное дело за финансовый ущерб

28 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичский межрайонный прокурор возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора городского управления капитального строительства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

Прокуратура проводила проверку, во время которой изучала причины образования дебиторской задолженности предприятия. Выяснилось, что экс-руководитель из личной заинтересованности превысил свои полномочия при распоряжении финансовыми ресурсами. На основании договоров беспроцентного займа в 2015 году он перечислил деньги частной фирме. Долг до сих пор не возвращен.

"Те деньги предполагалось направить на обеспечение своевременного ввода в эксплуатацию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры социально-культурного и коммунального назначения, в том числе оплату работ по модернизации в размере Br11,5 тыс., - отметили в прокуратуре. - Причинен существенный вред государственным интересам. Сумма ущерба - 649 базовых величин - по требованию прокуратуры уже возмещена".

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.426 УК. Прокуратура передала его для предварительного расследования в Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета.-0-