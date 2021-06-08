В Барановичах в озере утонул 22-летний мужчина

8 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах в озере Светиловское утонул 22-летний мужчина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.

Тело молодого человека извлекли из воды 3 июня около 16.40. Его личность установлена, это житель одной из деревень Ивацевичского района.

По предварительным данным, парень 29 мая приехал в Барановичи и остановился у знакомой. На следующий день решил прогуляться по городу, в баре пил спиртное в компании случайного знакомого. Глубокой ночью молодой человек ушел из бара. Куда он пошел дальше, известно не было. Родственники сообщили в милицию о его исчезновении.

Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку. Следователи со специалистами Государственного комитета судебных экспертиз провели осмотр места происшествия. Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. Вероятнее всего, погибший шел вдоль берега, оступился и скатился в воду.-0-