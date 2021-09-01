1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах в убийстве женщины подозреваются два местных жителя, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Утром 30 августа поступило сообщение об обнаружении на улице Тельмана в Барановичах тела 67-летней местной жительницы без признаков жизни. Следователем и специалистами УГКСЭ по Брестской области проведен осмотр места происшествия. На теле женщины обнаружены телесные повреждения, свидетельствующие о криминальном характере смерти. Зафиксирована следовая картина, изъяты необходимые следы и объекты, по которым назначены экспертные исследования, допрошены свидетели", - рассказали в ведомстве.

Барановичским МОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК. По подозрению в совершении преступления задержаны 32-летний и 52-летний жители Барановичей. Сейчас с ними проводятся следственные действия. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления.-0-