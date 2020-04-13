В Барановичах в заброшенном здании школьника ударило током

13 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах следователи устанавливают обстоятельства травмирования 15-летнего подростка. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Днем 11 апреля в больницу госпитализировали парня с телесными повреждениями. Медики сообщили об этом в правоохранительные органы. Следователи выяснили, что в тот день школьник вместе с друзьями проник в заброшенное здание, где раньше размещались производственные цеха. В помещении распределительного пункта электроэнергии юноша наступил на кабельную линию и получил удар током.

Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета по данному факту проводит проверку. Следователи призывают взрослых напоминать детям о правилах безопасного поведения и контролировать их местонахождение.-0-