В Барановичах велосипедист нашел на улице артснаряд

13 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах в один день обнаружили два боеприпаса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

Молодой человек утром катался на велосипеде и на ул.Циолковского увидел предмет, напоминающий снаряд. О подозрительной находке он сообщил в дежурную часть Барановичского ГОВД. Выяснилось, что велосипедист наткнулся на артиллерийский снаряд калибром 88 мм времен Второй мировой войны.

В тот же день еще один снаряд был найден при проведении строительных работ на одном из приусадебных участков по ул.Светиловской. Оказалось, что это снаряд калибром 76 мм.

Оба боеприпаса группа разминирования в/ч 7404 уничтожила на полигоне.-0-