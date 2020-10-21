В Барановичах вор украл из павильона флешки и карты памяти на Br5 тыс.

21 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах вор вынес из торгового павильона на рынке флешки и карты памяти, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

В Барановичский ГОВД обратился индивидуальный предприниматель, который владеет торговым павильоном на городском рынке. Мужчина рассказал о пропаже USB-флеш-накопителей и карт памяти microSD. Стоимость похищенного - почти Br5 тыс.

Подозрения сотрудников уголовного розыска пали на ранее судимого неработающего 19-летнего жителя Зельвенского района. На кражи он выезжал в города по соседству с Гродненской областью. Так, приехав днем в Барановичи, он прогулялся по рынку и наметил место для преступления. Когда стемнело, сорвал замок с павильона, взял флешки и карты памяти, а потом скрылся. Часть похищенного успел продать.

Следователи дали его действиям правовую оценку.-0-