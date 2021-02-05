В Барановичах вынесен приговор мужчине за изготовление и перевозку коктейля Молотова

5 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Барановичского района и города Барановичи огласил приговор по уголовному делу о незаконных изготовлении, хранении и перевозке коктейля Молотова, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестский областной суд.

По данным следствия, мужчина изготовил самодельное зажигательное изделие типа "Коктейль Молотова", которое незаконно хранил и перевозил в багажнике автомобиля. Машину 11 августа 2020 года остановили сотрудники милиции и во время осмотра изъяли бутылку с зажигательной смесью.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.295-3 УК. Он приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-