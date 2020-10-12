В Барановичах вынесли приговор по делу о взрыве боеприпаса во дворе дома

12 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах вынесли приговор по уголовному делу о взрыве боеприпаса во дворе частного дома с тремя пострадавшими, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Обвиняемым по делу проходил местный житель 1947 года рождения. В лесу вблизи общевойскового полигона мужчина нашел взрывное устройство и привез его на свой приусадебный участок. Днем 16 января 2020 года у него во дворе находились двое знакомых. Один из них ударил боеприпас ногой, произошел взрыв. В результате хозяин домовладения, а также мужчины 40 и 49 лет получили телесные повреждения, с которыми их госпитализировали в больницу. Во время осмотра места происшествия следователи обнаружили на участке еще два снаряда времен Великой Отечественной войны.

Суд признал мужчину виновным в незаконных приобретении, хранении, перевозке и ношении взрывного устройства, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.295 УК. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 3 года без направления в исправительное учреждение открытого типа. В связи с амнистией его освободили от наказания на один год.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-