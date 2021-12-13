13 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах задержали педофила. Такая информация опубликована в Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.

Оперативники вышли на 36-летнего мужчину, который вступал в половую связь со своей 15-летней двоюродной сестрой. Интимные встречи с подростком он организовывал на съемной квартире. Предварительно приобретал спиртное и выпивал вместе с девушкой.

"О преступных действиях своего родственника знали мать и сестра потерпевшей. Для дачи правовой оценки материалы переданы следователям. Фигурант ранее судим, в том числе за преступления против общественного порядка и общественной нравственности, а также имущественные преступления", - рассказали в МВД.-0-