В Барановичах заведено уголовное дело на водителя, сбившего насмерть школьницу

23 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах возбуждено уголовное дело в отношении водителя микроавтобуса, сбившего насмерть 12-летнюю девочку, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Авария произошла днем 22 июля. Местный житель 1962 года рождения, управляя грузовым микроавтобусом Mercedes Sprinter, на пешеходном переходе сбил жительницу Ляховичей 1976 года рождения и ее дочь. От полученных травм девочка скончалась на месте, женщина не пострадала. Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета в отношении водителя возбудил уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Мужчина задержан. "Выясняются обстоятельства произошедшего, назначены экспертные исследования", - добавил Дмитрий Иванюк.

По информации Госавтоинспекции Брестской области, в регионе с начала года произошло 42 ДТП с участием детей (на пять меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года). В авариях погибли восемь несовершеннолетних, 39 получили травмы различной степени тяжести.-0-