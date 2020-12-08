В Барановичах женщина с ребенком попали под колеса автомобиля

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8 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль сбил женщину с ребенком на переходе в Барановичах, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.
ДТП произошло утром на перекрестке улиц Брестская и Тексер. По предварительной информации, автомобиль "Вольво" под управлением 28-летнего водителя заканчивал маневр левого поворота. В это время, по словам очевидцев, на запрещающий сигнал светофора мама с дочкой перебегали дорогу. Машина сбила обеих.
Лишь по счастливой случайности обошлось без серьезных последствий: 5-летняя девочка не пострадала, у 32-летней женщины легкие ушибы. Автомобиль получил механические повреждения.
ГАИ проводит проверку. Известно, что водитель был трезв.-0-