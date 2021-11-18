В барановичской поликлинике случилось задымление

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18 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Задымление случилось в помещении барановичской поликлиники, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Ирина Тукай.
Сегодня в 7.20 в дежурную часть ГРОЧС поступил сигнал: возгорание произошло на третьем этаже центральной поликлиники по ул.Горького. Когда подразделения спасателей прибыли на место, помещение было в дыму, горения не наблюдалось.
Персонал поликлиники до приезда спасателей самостоятельно покинул здание. Пострадавших нет. Помещение не повреждено. Причина случившегося устанавливается.-0-