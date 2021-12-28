В Барановичском районе алабай загрыз своего хозяина

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28 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе алабай загрыз своего 49-летнего хозяина, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Роман Зармаев.
Несчастный случай произошел вечером 24 декабря в агрогородке Столовичи. Собака набросилась на мужчину во дворе частного дома. Бригада скорой медицинской помощи доставила сельчанина в больницу, однако от полученных травм он умер.
Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета выясняет все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-