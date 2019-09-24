В Барановичском районе автобус столкнулся с грузовиком

24 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе столкнулись рейсовый автобус и грузовой автомобиль, сообщила БЕЛТА старший инспектор группы по агитации и пропаганде УГАИ УВД Брестского облисполкома Наталия Милюкова.

Авария произошла сегодня около 14.40 на автодороге Р108 Барановичи - Молчадь - Дятлово. По предварительной информации, пригородным автобусом управлял житель Барановичей 1973 года рождения. Вблизи деревни Новая Мышь он столкнулся с ехавшим во встречном направлении автомобилем ЗИЛ под управлением мужчины 1961 года рождения. В результате ДТП пострадали водитель автобуса и один его пассажир, которых для обследования доставили в больницу.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники ГАИ, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.-0-

Фото УГАИ УВД Брестского облисполкома