В Барановичском районе будут судить директора школы за гибель ребенка

15 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о служебной халатности, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Днем 1 ноября в агрогородке Русино произошел несчастный случай. На школьном стадионе вместе с друзьями играл 11-летний мальчик. Он запрыгнул на футбольные ворота и стал раскачиваться. В результате конструкция упала на ребенка, от полученных травм он скончался.

"Установлено, что 47-летний директор школы в августе 2011 года допустил монтаж не соответствующих требованиям безопасности школьных ворот, которые были изготовлены кустарным способом. При этом они использовались для проведения занятий по физической культуре, а во внеурочное время были в свободном доступе. Также обвиняемый не выполнил требования отдела по образованию Барановичского райисполкома об обеспечении контроля за эксплуатацией спортивного оборудования", - рассказал Дмитрий Иванюк. В 2017 году директору школы указывали на необходимость демонтажа нестандартного оборудования. Но поручение не было выполнено.

Действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.428 (служебная халатность, повлекшая смерть) УК. Он находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-