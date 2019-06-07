В Барановичском районе горел склад предприятия

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе у деревни Глинище горел склад готовой продукции предприятия, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в одноэтажном здании склада 1980 года постройки поступило в Барановичский ГРОЧС 6 июня в 20.49. К моменту прибытия спасателей из склада шел дым, людей в здании не было. Было установлено, что горит продукция, расположенная на стеллажах высотой 6 м.

Пожар был локализован и ликвидирован. Огонь обрушил кровлю на площади 3 тыс. кв.м, уничтожена продукция, повреждено здание склада.

Причина пожара устанавливается.-0-