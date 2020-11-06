В Барановичском районе грибник нашел артснаряд

6 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе грибник нашел артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

В дежурную часть РОВД позвонил житель Барановичей. Он рассказал, что собирал грибы в лесу вблизи деревни Полонка и наткнулся на ржавый боеприпас. На место происшествия выехали милиционеры и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. Специалисты определили, что мужчина нашел артиллерийский снаряд 105 мм.

Боеприпас саперы уничтожили.-0-