В Барановичском районе из ковша экскаватора выпала авиабомба

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе во время разравнивания песка из ковша экскаватора выпала авиабомба, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел на территории одного из предприятий. На место происшествия прибыли сотрудники милиции и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. По оценке специалистов, найденный объект является фугасной авиационной бомбой весом 100 кг времен Великой Отечественной войны.

Взрывоопасный объект уничтожен.

УВД Брестского облисполкома напоминает: при обнаружении подобных предметов нужно сразу обратиться в органы внутренних дел.-0-