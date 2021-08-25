В Барановичском районе машина бесправника врезалась в дерево: двух человек госпитализировали

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25 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе два человека пострадали в ДТП. За рулем был 28-летний бесправник, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария случилась около полудня 24 августа. По предварительной информации, житель агрогородка Жемчужный на автомобиле "Ауди" ехал по дороге Мир - Петревичи - Новая Мышь. Водитель не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Выяснилось, что за рулем был бесправник.
В результате ДТП водитель и 30-летний пассажир получили травмы. Мужчин госпитализировали.
В Брестской области с начала года задержаны более 4 тыс. водителей-бесправников. По их вине произошло 22 аварии, в которых шесть человек погибли и 23 получили различные травмы. Наиболее напряженная ситуация складывается в Столинском районе. Там произошло почти треть аварий с участием бесправников - два человека погибли и девять пострадали.
В ГАИ подчеркнули, что за вождение без прав грозит штраф в размере от 5 до 20 базовых величин. За повторное нарушение в течение года - штраф от 20 до 50 БВ или административный арест (до 15 суток).
Правоохранители призывают сообщать по телефону 102 о случаях управления транспортом бесправниками.-0-
Авария случилась около полудня 24 августа. По предварительной информации, житель агрогородка Жемчужный на автомобиле "Ауди" ехал по дороге Мир - Петревичи - Новая Мышь. Водитель не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Выяснилось, что за рулем был бесправник.
В результате ДТП водитель и 30-летний пассажир получили травмы. Мужчин госпитализировали.
В Брестской области с начала года задержаны более 4 тыс. водителей-бесправников. По их вине произошло 22 аварии, в которых шесть человек погибли и 23 получили различные травмы. Наиболее напряженная ситуация складывается в Столинском районе. Там произошло почти треть аварий с участием бесправников - два человека погибли и девять пострадали.
В ГАИ подчеркнули, что за вождение без прав грозит штраф в размере от 5 до 20 базовых величин. За повторное нарушение в течение года - штраф от 20 до 50 БВ или административный арест (до 15 суток).
Правоохранители призывают сообщать по телефону 102 о случаях управления транспортом бесправниками.-0-