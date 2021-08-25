В Барановичском районе машина бесправника врезалась в дерево: двух человек госпитализировали

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25 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе два человека пострадали в ДТП. За рулем был 28-летний бесправник, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.Авария случилась около полудня 24 августа. По предварительной информации, житель агрогородка Жемчужный на автомобиле "Ауди" ехал по дороге Мир - Петревичи - Новая Мышь. Водитель не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Выяснилось, что за рулем был бесправник.В результате ДТП водитель и 30-летний пассажир получили травмы. Мужчин госпитализировали.В Брестской области с начала года задержаны более 4 тыс. водителей-бесправников. По их вине произошло 22 аварии, в которых шесть человек погибли и 23 получили различные травмы. Наиболее напряженная ситуация складывается в Столинском районе. Там произошло почти треть аварий с участием бесправников - два человека погибли и девять пострадали.В ГАИ подчеркнули, что за вождение без прав грозит штраф в размере от 5 до 20 базовых величин. За повторное нарушение в течение года - штраф от 20 до 50 БВ или административный арест (до 15 суток).Правоохранители призывают сообщать по телефону 102 о случаях управления транспортом бесправниками.-0-