В Барановичском районе мужчина копал траншею для фундамента и нашел снаряд

24 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе мужчина во время земляных работ на участке обнаружил снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Фото Барановичского РОВД

В дежурную часть Барановичского РОВД обратился мужчина, который рассказал о найденном боеприпасе в деревне Столовичи. Он копал траншею на придомовой территории для дальнейшей заливки фундамента и наткнулся на взрывоопасный металлический предмет. На место происшествия выехали сотрудники милиции и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. Они обследовали территорию, других снарядов не было обнаружено.

По оценке специалистов, мужчина нашел артиллерийский снаряд 75 мм. Он уничтожен.-0-