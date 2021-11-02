В Барановичском районе мужчина нашел вблизи дома артснаряд

2 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе обнаружен боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В дежурную часть Барановичского РОВД обратился местный житель. По словам мужчины, на поле, в 15 м от своего дома, он обнаружил предмет, напоминающий боеприпас.

Специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 7404 установили, что это 107 мм артиллерийский снаряд времен минувшей войны. Военнослужащие обследовали близлежащую территорию. Других взрывных устройств не обнаружено.

Артснаряд уничтожен.-0-