В Барановичском районе на пожаре погибла пожилая женщина

26 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе на пожаре погибла 89-летняя сельчанка, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Несчастный случай произошел 25 декабря в деревне Скарчево. В 19.15 в Барановичский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Крошинская. К моменту прибытия спасателей деревянный одноэтажный дом горел открытым пламенем. Со слов соседей, внутри могла находиться хозяйка жилища 1930 года рождения - инвалид II группы по заболеванию опорно-двигательного аппарата. Сотрудники МЧС проникли в горящий дом и обнаружили в жилой комнате погибшую пенсионерку. Известно, что женщина проживала одна.

Пожар локализован и ликвидирован. Огнем повреждены кровля, перекрытие и имущество. Причина пожара устанавливается.-0-