В Барановичском районе нашли боеприпасы времен Первой мировой войны

5 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе обнаружены боеприпасы времен Первой мировой войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В дежурную часть РОВД обратился местный житель. Мужчина рассказал, что во время прогулки у леса вблизи деревни Скробово он обратил внимание на торчащий из земли металлический предмет, похожий на взрывное устройство.

Фото УВД Брестского облисполкома

На место прибыла саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. При осмотре территории военные специалисты обнаружили еще один боеприпас. Установлено, что это 75 мм немецкие артиллерийские снаряды времен Первой мировой войны. Боеприпасы уничтожены.

В УВД напомнили, что при обнаружении сохранившихся с военных лет боеприпасов следует немедленно сообщать об этом в милицию и ни в коем случае не прикасаться к опасной находке.-0-