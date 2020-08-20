В Барановичском районе от удара током погиб водитель грузовика

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20 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе из-за нарушения техники безопасности в охранной зоне воздушной линии электропередачи погиб мужчина, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП "Брестэнерго".
Несчастный случай произошел 19 августа. Выяснилось, что водитель МАЗа на площадке складирования выгрузил зерно. Не опуская полуприцеп, водитель продолжил движение, задев высоковольтную линию 10 кВ. После мужчина вышел из кабины и увидел загоревшиеся передние колеса, решил отогнать грузовик на безопасное расстояние. Взявшись за ручку двери машины, он попал под напряжение.
Свидетели происшествия сразу позвонили энергетикам, которые отключили ЛЭП. К сожалению, водитель погиб.-0-