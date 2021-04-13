В Барановичском районе пенсионерка получила ожоги при выжигании сухой травы

13 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе пенсионерка пострадала при выжигании сухой растительности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

Женщина 1948 года рождения вечером 12 апреля выжигала сухую траву на своем приусадебном участке в деревне Постаринье. Когда пенсионерка пыталась потушить растительность, на ней загорелась одежда. На помощь сельчанке пришли очевидцы. С ожогами пострадавшую госпитализировали.

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