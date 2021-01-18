18 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе посреди поля нашли замерзшего мужчину, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Трагический случай произошел 17 января недалеко от деревни Полонка. Мужчину, который лежал в снегу, утром обнаружила местная жительница. О случившемся женщина сообщила в МЧС. Вслед за спасателями на место прибыла бригада скорой помощи. К сожалению, реанимационные действия медиков не дали положительного результата. Примерно в 10.50 они констатировали смерть мужчины.
Погибшим оказался житель садового товарищества 1969 года рождения. "При осмотре места происшествия следственно-оперативной группой признаков насильственных действий в отношении погибшего не обнаружено. Предположительно, мужчина умер от переохлаждения. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", - уточнил Дмитрий Иванюк.-0-