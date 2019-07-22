В Барановичском районе при ДТП погибла пассажирка микроавтобуса

22 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе микроавтобус врезался в дерево и перевернулся: погибла пассажирка, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 21 июля около 6 часов. По предварительной информации, 31-летний гражданин Узбекистана двигался на автомобиле "Фольксваген Каравелла" с прицепом по автодороге М1/Е30 Брест - Минск - граница России в направлении Бреста. На 187-м км (предположительно из-за технической неисправности рулевого управления) водитель съехал в правый по ходу движения кювет, столкнулся с придорожным деревом и опрокинулся.

В результате ДТП 55-летняя пассажирка, которая находилась на переднем пассажирском сидении, от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Бригада скорой помощи доставила водителя в Барановичскую городскую больницу.

Похожая авария, но не с таким печальным итогом произошла днем 20 июля в Пинском районе. Автомобиль "Киа Рио" под управлением 31-летней жительницы Минска двигался по автодороге Р6 Ивацевичи - Пинск - Столин в сторону городского поселка Логишин. По предварительной информации, на 51-м км дороги, не справившись с управлением, водитель съехала в правый по ходу движения кювет, где автомобиль опрокинулся. В результате ДТП женщина получила травмы и госпитализирована в реанимационное отделение Пинской центральной больницы.-0-

Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома