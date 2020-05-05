В Барановичском районе при грейдировании дороги нашли снаряд

5 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе во время дорожных работ обнаружен артиллерийский снаряд времен войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Вблизи деревни Поленичицы рабочие занимались грейдированием грунтовой дороги. Один из мужчин заметил металлический предмет, напоминающий военный снаряд, и сообщил об этом в милицию. На место выехали сотрудники РОВД и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. Для безопасности территорию временно перекрыли. Других взрывных устройств на участке не обнаружили.

Найденный артиллерийский снаряд 75 мм - немецкого производства. Боеприпас уничтожен.

В УВД обратили внимание, что найденные снаряды военного времени нельзя трогать, поскольку может произойти взрыв. О находке нужно обязательно сообщить в милицию.-0-