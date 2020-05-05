В Барановичском районе при грейдировании дороги нашли снаряд

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 5 мая 2020
Минск Сплошная облачность +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:31 Белорусов приглашают на онлайн-экскурсии "Путь к Победе" по городам-героям войны Технологии
12:26 Госпромнадзор проверил столичный парк аттракционов перед началом сезона Регионы
12:24 Милиция пресекла попытки продавать "омывайку" под видом антисептиков Происшествия
12:23 Петришенко: побывав в Хатыни однажды, будешь вечно помнить о ценности жизни и мира Общество
12:19 "Очень впечатляет" - Лукашенко оценил разработки белорусских ученых по развитию электротранспорта Президент
12:10 Лукашенко приглашает глав других государств приехать в Минск на парад Победы Президент
12:03 "На обвинения надо реагировать вовремя и адекватно" - Лукашенко ответил на критику решения провести парад Президент
12:02 Лукашенко рассказал о запланированном телефонном разговоре с Путиным Президент
11:58 Предприятия "Беллегпрома" в I квартале экспортировали 58,3% продукции Экономика
11:57 Жительницу Борисова ограбили возле кладбища Происшествия
11:48 МВД: COVID-19 выявлен примерно у 500 правоохранителей Общество
11:46 Не взяли в армию: в Полоцке парень с горя повредил три машины Происшествия
11:45 В Гродно при столкновении с кроссовером пострадал мотоциклист Происшествия
11:42 В ночь на 6 мая можно увидеть один из самых ярких звездопадов года Калейдоскоп
11:40 Национальная библиотека Беларуси поддержит медиков в борьбе с COVID-19 Общество
11:36 Купить продукты, лекарства и поздравить с юбилеем - как волонтеры БРСМ помогают пожилым могилевчанам Регионы
11:34 Белорусские таможенники в I квартале оформляли 87% экспортных товаров за 5 минут Экономика
11:33 Андрейченко: депутаты подключатся к реализации мер по поддержке экономики на фоне коронавируса Экономика
11:24 Советник правительства Швеции назвал две меры по борьбе с вирусом: мытье рук и социальная дистанция В мире
11:15 Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 6 мая Общество
11:13 Брестская, Гомельская и Гродненская области приступили к севу гречихи Экономика
11:12 "Белавиа" выполнит разовый рейс в Баку Общество
11:05 Восстановленный памятник Воину-освободителю в Давид-Городке откроют 9 Мая Регионы
11:05 Лукашенко поручил на практике изучить эксплуатацию электробусов производства МАЗ Президент
11:01 Число заразившихся COVID-19 в России превысило 155 тыс. В мире
11:00 В БелТПП рассказали, как получить заключение о форс-мажоре при расторжении договора госзакупки Экономика
10:57 Ибраимов: вызывает глубокое уважение, как Беларусь хранит память о войне Общество
10:57 МАРТ дал рекомендации по покупке товаров в интернет-магазинах Общество
10:55 Караев считает возможным досрочное освобождение для осужденных по ч.1 ст.328 УК Общество
10:48 Белорусские депутаты приняли законопроект об амнистии к 75-летию Победы Общество
Все новости
Все новости
Происшествия
05 мая 2020, 10:29

В Барановичском районе при грейдировании дороги нашли снаряд

Фото УВД Брестского облисполкома
Фото УВД Брестского облисполкома

5 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе во время дорожных работ обнаружен артиллерийский снаряд времен войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Вблизи деревни Поленичицы рабочие занимались грейдированием грунтовой дороги. Один из мужчин заметил металлический предмет, напоминающий военный снаряд, и сообщил об этом в милицию. На место выехали сотрудники РОВД и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. Для безопасности территорию временно перекрыли. Других взрывных устройств на участке не обнаружили.

Найденный артиллерийский снаряд 75 мм - немецкого производства. Боеприпас уничтожен.

В УВД обратили внимание, что найденные снаряды военного времени нельзя трогать, поскольку может произойти взрыв. О находке нужно обязательно сообщить в милицию.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Барановичи Брестская область милиция
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива Милиция пресекла попытки продавать "омывайку" под видом антисептиков
Фото УВД Минского облисполкома Жительницу Борисова ограбили возле кладбища
Фото из архива Не взяли в армию: в Полоцке парень с горя повредил три машины
Фото УВД Гродненского облисполкома В Гродно при столкновении с кроссовером пострадал мотоциклист
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома Легковушка столкнулась с пассажирским автобусом в Минске
Фото УВД Гродненского облисполкома В Гродно задержали распространителей психотропов
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: надо подвергнуть серьезной ревизии работу Академии наук
Белорусские предприятия сориентируют на производство недостающих отечественных компонентов для электротранспорта
Андрейченко: депутаты подключатся к реализации мер по поддержке экономики на фоне коронавируса
В Беларуси выздоровели и выписаны 3259 пациентов с COVID-19
Топ-новости
"На обвинения надо реагировать вовремя и адекватно" - Лукашенко ответил на критику решения провести парад
Лукашенко рассказал о запланированном телефонном разговоре с Путиным
Третий онлайн-марафон в поддержку медиков пройдет 8 мая
Нотариусы Беларуси в мае будут консультировать бесплатно
Карлюкевич: Беларусь много делает для мемориализации событий войны
Госпромнадзор проверил столичный парк аттракционов перед началом сезона
Онлайн-конференция о применении антимонопольного законодательства пройдет 7 мая в пресс-центре БЕЛТА
Ибраимов: вызывает глубокое уважение, как Беларусь хранит память о войне
МАРТ дал рекомендации по покупке товаров в интернет-магазинах
Белорусские депутаты приняли законопроект об амнистии к 75-летию Победы
Национальная библиотека Беларуси поддержит медиков в борьбе с COVID-19
В личном кабинете ЕРИП можно проверить необходимость уплаты налогов
Государственные информагентства стран СНГ подготовили совместный проект к юбилею Победы
Изолированный родзал и измерение насыщения крови кислородом - как рожают беременные с COVID-19
Запрет на посещение лесов действует в 36 районах Беларуси
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.