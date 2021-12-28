В Барановичском районе произошло двойное ДТП, погиб мужчина

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель погиб в результате двойного столкновения автомобилей в Барановичском районе, сообщили БЕЛТА в МВД.

ДТП произошло сегодня примерно в 17.30 на автодороге М1 Брест - Минск - граница РФ. По предварительной информации, "Рено", за рулем которого был 45-летний водитель, столкнулось с попутным автомобилем "Шевроле Нива" под управлением 69-летней жительницы Барановичского района. От удара "Шевроле" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем МАЗ, а "Рено" протаранило полуприцеп, который был в составе с грузовиком.

Водитель "Рено" погиб на месте происшествия, водитель "Шевроле" с травмами госпитализирована.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.-0-