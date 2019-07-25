25 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе работники сельхозпредприятия спасли при пожаре 25 телят, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Пожар в деревянном здании телятника в деревне Заполье произошел 24 июля примерно в 23.20. На место вызова незамедлительно были направлены подразделения МЧС. До прибытия спасателей работники хозяйства самостоятельно вывели из расположенного рядом загона 25 полугодовалых телят.

Огнем уничтожены кровля на площади 300 кв.м, перекрытие (100 кв.м), повреждены стены здания. Причина пожара устанавливается.-0-