В Барановичском районе рыбак нашел авиаснаряд времен войны

26 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе местный житель нашел авиационный снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Мужчина собирался поудить рыбу вблизи деревни Крошин. Выбирая место для этого, он обратил внимание на выгруженный после очистки мелиоративного канала ил. В грунте виднелся металлический предмет, напоминавший боеприпас. О подозрительной находке сельчанин сообщил правоохранителям.

Саперно-пиротехническая группа в/ч 7404 обследовала территорию. Специалисты определили, что мужчина нашел авиационный снаряд 81 мм, предположительно, немецкого производства. Боеприпас уничтожен.-0-