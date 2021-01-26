В Барановичском районе снегоуборщик столкнулся с легковушкой

26 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе столкнулись легковой автомобиль и снегоуборщик МАЗ, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария случилась сегодня примерно в 8.50 на 77-м км автодороги Р2 Столбцы - Ивацевичи - Кобрин. По предварительной информации, за рулем МАЗа был 47-летний житель Барановичей. При подъеме на мост он не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем "Ситроен". В результате 65-летнего водителя легковушки доставили в больницу.
"В связи со сложными погодными условиями водителям нужно быть предельно внимательными на дорогах, особенно при переезде перекрестков и пешеходных переходов. Необходимо выбирать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких маневров и перестроений, заранее прогнозировать дорожную обстановку", - подчеркнули в Госавтоинспекции.
Пешеходам рекомендуют не переходить дорогу в неположенных местах. Не стоит пренебрегать и ношением фликеров в темное время суток.-0-