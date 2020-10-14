В Барановичском районе спасли от огня почти 150 т сена

14 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе работники МЧС и сельхозпредприятия спасли от огня почти 150 т сена, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 12 октября в деревне Люшнево. На пульт дежурного РОЧС в 14.22 поступило сообщение о возгорании в кирпичном здании сенохранилища на территории молочно-товарной фермы ОАО "Барановичская птицефабрика". Когда спасатели прибыли к месту вызова, горело подсобное помещение склада. Угрозы людям и животным не было.

До приезда подразделений МЧС работники хозяйства самостоятельно боролись с огнем с помощью огнетушителей. Спасатели локализовали, а затем ликвидировали пожар. Благодаря совместным действиям спасено 149,7 т сена. Пострадавших нет.

Огонь повредил имущество в подсобном помещении и 0,3 т сена в рулонах. Причина происшествия устанавливается. Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-