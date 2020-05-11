В Барановичском районе тракторист нашел в поле снаряд

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе тракторист обнаружил снаряд времен войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В дежурную часть Барановичского РОВД поступило сообщение, что вблизи деревни Гирово во время полевых работ водитель трактора нашел боеприпас. На место происшествия выехали сотрудники районного отдела и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404.

"По оценке специалистов, взрывоопасный объект, предположительно снаряд 75 мм немецкого производства, относится к периоду Великой Отечественной войны", - отметили в милиции. Других боеприпасов при обследовании местности военнослужащие не обнаружили.-0-