В Барановичском районе тракторист нашел в поле военный снаряд

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вблизи деревни Вызорок Барановичского района при сборе камней во время весенне-полевых работ водитель трактора обратил внимание на металлический предмет, напоминающий военный снаряд. Информацию о находке передали в милицию, рассказали БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома.

На место происшествия выехали сотрудники районного отдела и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. Территорию, где обнаружили снаряд, оперативно перекрыли. По оценке специалистов, найденный объект оказался артиллерийским снарядом 76 мм времен Великой Отечественной войны.

Всего на обследованной территории обнаружили четыре артиллерийских снаряда 76 мм, один - 105 мм и взрыватель от артиллерийского снаряда.

Все боеприпасы уничтожены.-0-