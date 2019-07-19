В Барановичском районе уничтожили 23 кг дикорастущей конопли

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе обнаружили плантацию дикорастущей конопли, общий вес растений составил 23 кг, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Плантацию наркосодержащего растения нашли сотрудники Барановичского ГОВД в деревне Русино Барановичского района во время проведения специальной программы "Мак". Конопля была сожжена.

Сотрудники милиции ежедневно проводят мониторинг на предмет обнаружения мест произрастания таких растений. "О фактах незаконных посевов растений мака и конопли, а также о лицах, причастных к употреблению, хранению и продаже наркотиков, вы можете проинформировать по телефону 102. Конфиденциальность гарантирована", - напомнили в ведомстве.-0-

Фото УВД Брестского облисполкома