В Барановичском районе в поле нашли боеприпасы времен войны

10 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе обнаружены боеприпасы времен ВОВ, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В дежурную часть Барановичского РОВД обратился местный житель. Со слов мужчины, на поле вблизи деревни Меденевичи он наткнулся на металлический предмет, напоминающий снаряд. На место происшествия выехали сотрудники милиции и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. По оценке специалистов, это был артиллерийский снаряд 75 мм времен Великой Отечественной войны.

При обследовании территории военнослужащие обнаружили еще пять взрывателей от артиллерийских снарядов. Все боеприпасы уничтожены. УВД напоминает, что в случае обнаружения подобных опасных предметов необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел. Самостоятельные манипуляции с боеприпасами угрожают жизни и здоровью.-0-