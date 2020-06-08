В Барановичском районе возле фермы нашли артснаряды

8 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе возле молочно-товарной фермы нашли артиллерийские снаряды времен войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел вблизи деревни Меденевичи. Во время обхода охраняемой территории в лесном массиве сторож фермы обратила внимание на металлические предметы, напоминающие снаряды. О находке женщина сообщила в милицию.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники РОВД и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. Потенциально опасную территорию оперативно перекрыли и обследовали. Других боеприпасов военнослужащие не обнаружили.

По оценке специалистов, два артиллерийских снаряда 76 мм относятся к арсеналу времен Великой Отечественной войны.-0-