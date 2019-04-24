В Бегомле на водоеме погиб 4-летний мальчик

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Докшицкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели 4-летнего мальчика в Бегомле, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Предварительно установлено, что 23 апреля около 17.50 ребенок вместе с сестрой и дедушкой направились на дамбу, разделяющую искусственный водоем. Мальчик играл и в какой-то момент пропал из виду на 3-4 минуты. Сестра пошла его искать и обнаружила в водоеме на поверхности воды без признаков жизни.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства смерти ребенка.
В Следственном комитете напомнили, что не стоит оставлять детей без присмотра, особенно вблизи водоемов.-0-
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