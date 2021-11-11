В Беларусь из России пытались незаконно ввезти 345 единиц бытовой техники

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11 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. 345 единиц бытовой техники пытались незаконно ввезти из России в Беларусь, сообщили БЕЛТА в Гомельской таможне.
Гомельские таможенники остановили Mercedes-Benz с товаром вблизи белорусско-российской границы. Водитель грузовика не смог представить товаросопроводительные документы на партию холодильников, пылесосов, телевизоров, микроволновых печей, акустических систем и другой техники. Общая стоимость незаконно перемещаемого товара превысила Br33 тыс.
Гомельская таможня начала административный процесс по признакам правонарушения по ст.13.12 КоАП.-0-