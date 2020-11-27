В Беларусь пытались ввезти без декларирования более 200 товаров на Br18 тыс.

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска пыталась ввезти без декларирования коммерческую партию товаров на общую сумму более Br18 тыс. из Украины в Беларусь через пункт пропуска "Новая Рудня", сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Во время таможенного контроля 27-летняя белоруска, которая выезжает за границу один-два раза в месяц, заявила об отсутствии необходимости декларирования каких-либо товаров. Однако среди ее личных вещей гомельские таможенники обнаружили свадебные платья, ткани, норковые куртки, обувь, а также косметические средства и духи. Исходя из количества, а это порядка 200 единиц различных товаров и более 60 м ткани, они подлежат таможенному декларированию и не относятся к товарам для личного пользования", - рассказали в ГТК.

Общий вес незаконно перемещаемого товара составил 48 кг, стоимость - более Br18 тыс.

Женщине назначен штраф в размере пяти базовых величин (1 БВ - Br27).-0-