В Беларуси 1 января на дорогах погибли 5 человек, 17 травмированы

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первые сутки нового года на дорогах республики произошло 171 ДТП, в 12 из них есть пострадавшие. 5 человек погибли, в том числе двое несовершеннолетних, травмированы 17. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

За управление в нетрезвом состоянии задержаны 107 водителей. Кроме того, сотрудники ГАИ выявили 159 бесправников. Отличились своей безответственностью и пешеходы, которые стали нарушителями ПДД в 322 случаях. При этом 96 человек находились на проезжей части в состоянии опьянения. Выявлены 159 пешеходов, не обозначенных в темное время суток световозвращающими элементами.

Как показывает практика, в выходные и праздничные дни сотрудники ГАИ выявляют в два раза больше пьяных водителей. Часто виновниками и жертвами ДТП становятся и нетрезвые пешеходы.

В сложных погодных условиях необходимо неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на дороге, в том числе напомнить их детям, ведь у многих сейчас каникулы.

"Зимой обстановку существенно осложняют туманы, снег, гололед, короткий световой день и плохая видимость. В очередной раз призываем пешеходов обозначать себя световозвращающими элементами и позаботиться о том, чтобы фликеры были видны водителям. В свою очередь водители должны проявлять повышенное внимание на пешеходных переходах и движении по трассам вблизи населенных пунктов", - отметили в МВД.-0-