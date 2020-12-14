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14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 13 декабря за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 271 человек, сообщили БЕЛТА в МВД. 13 декабря МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка в стране и обеспечению общественной безопасности в местах проведения несанкционированных мероприятий. Протестная активность продолжает снижаться. Численность участников несанкционированных мероприятий составила около 1 тыс. человек по стране. "Наиболее "массовым" стал Минск. В различных районах столицы протестующие собирались группами до 50 человек. Сотрудники милиции неоднократно предупреждали их о недопустимости нарушения законодательства о массовых мероприятиях, а наиболее агрессивных задерживали. Кроме того, в некоторых интернет-ресурсах появились видео и информация о якобы задержанном подростке рядом с проспектом Газеты "Правда", а также о наезде на перебегавшего дорогу по улице Голубева человека. Данная информация своего подтверждения не нашла", - рассказали в МВД. Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворен 271 человек. "По-прежнему имеют место факты противоправных действий на объектах транспортной инфраструктуры. Так, в Бресте по улице Коммунистической на автодороге неизвестные разбросали гвозди и саморезы, а в Смолевичском районе обнаружен муляж взрывного устройства на железнодорожном полотне, что повлекло вынужденную остановку поезда", - добавили в ведомстве.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!