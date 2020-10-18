18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 17 октября за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 58 граждан. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

По ее информации, 17 октября в различных населенных пунктах страны зафиксировано 13 очагов социально-политической активности граждан. "В пяти мероприятиях в поддержку мира, безопасности и спокойствия приняли участие около 1,7 тыс. человек. Численность участников восьми протестных акций, которые прошли в Минске, Бресте, Витебске и Светлогорске, составила около 400 человек", - говорится в сообщении пресс-секретаря.

"В дневное время самым многочисленным несанкционированным мероприятием явился так называемый генеральный женский марш в Минске, который начался в 12.20 от ТЦ "Дана Молл" по проспекту Независимости. Участники мероприятия, в основном женщины, общей численностью около 150 человек, обозначив себя протестной символикой, прошли до площади Я.Коласа, где в 14.30 разошлись. В целом акция прошла без происшествий", - сообщила Ольга Чемоданова.

С 12.30 от здания МГЛУ началось студенческое шествие. "При этом была предпринята попытка блокировать движение автотранспорта по ул.Козлова. Около 13.20 данная акция была прекращена после вмешательства сотрудников милиции, 43 человека задержаны и доставлены для разбирательства в ОВД, - проинформировала представитель МВД. - Отмечались также хаотичные "прогулки" групп женщин с цветами от ЦУМа до ГУМа, однако данное мероприятие, несмотря на активное его анонсирование некоторыми интернет-источниками, поддержки среди населения не нашло и продолжалось незначительное время".

По данным пресс-секретаря, в областных и районных центрах оппозиционно настроенные граждане в основном собирались в спальных районах на дворовых территориях под видом чаепития и совместных субботников.

Ольга Чемоданова подчеркнула, что МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности.

В МВД отмечают заметную радикализацию размещаемого в интернете контента. "Сохраняется скрытая активность и склонность к девиантному поведению отдельной категории лиц (анархисты, футбольные фанаты). Сегодня некоторые Telegram-каналы также призывают собраться на несанкционированные массовые мероприятия, в том числе для блокирования дорожного движения. МВД призывает граждан не поддаваться на провокации, соблюдать действующее законодательство", - подчеркнула Ольга Чемоданова.-0-