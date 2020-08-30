В Беларуси 29 августа по административным правонарушениям задержаны 29 человек - МВД

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 29 августа по административным правонарушениям задержаны 29 человек. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

"Вчера, 29 августа, в стране прошли общественно-политические массовые мероприятия. МВД приняло необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению безопасности их проведения. Зафиксировано 42 очага политической активности граждан, в которых участвовали более 8,5 тыс. человек", - сказали в МВД.

Мероприятия в поддержку мира, безопасности и спокойствия прошли в Минске, а также Витебской, Гомельской и Минской областях. Несанкционированные акции отмечались на территории 24 населенных пунктов страны. В Минске с 14.45 до 14.55 по городским улицам проехали около 200 мотоциклистов, а с 17.10 до 19.30 - примерно 100 велосипедистов. "С 15.40 на площади Победы начался так называемый гранд-парад женских миротворческих сил, который завершился в 20.00 после неоднократных предупреждений сотрудников милиции. Участие в данном мероприятии приняли около 4 тыс. человек", - рассказали в министерстве.

Всего по стране в результате разбирательств органами внутренних дел задокументировано 35 нарушений законодательства о массовых мероприятиях. До рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 29 человек.-0-