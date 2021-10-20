Фото из архива
20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси еще один Telegram-канал и чат признаны экстремистским формированием. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
"На официальном сайте обновлен перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности. Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-канала "Дружины Народной Самообороны - ДНС" и Telegram-чата "ДНС чат", экстремистским формированием и запрете его деятельности", - отметили в ведомстве.-0-