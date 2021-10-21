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21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси еще один Telegram-канал и чат признаны экстремистским формированием. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
"Перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, обновлен. Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-канала "Кибер-Партизаны" и Telegram-чата "Кибер-сливы", экстремистским формированием и запрете его деятельности", - рассказали в МВД.-0-