В Беларуси изъята самая крупная партия героина

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Новости темы "Борьба с незаконным оборотом наркотиков"
21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся поставками героина из Афганистана в страны Евросоюза. Территория Беларуси использовалась как перевалочный пункт. Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
"В Минске были задержаны иностранные граждане. В тайнике арендуемого ими складского помещения в одном из районов столицы оперативники обнаружили и изъяли самую крупную партию героина за всю историю нашей страны", - рассказала Ольга Чемоданова. Подробности громкого задержания специалисты обещают озвучить 23 декабря.-0-