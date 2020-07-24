В Беларуси отравились грибами 11 человек

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 21 июля зарегистрировано 11 случаев отравления грибами. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Пострадали 11 человек, в том числе трое детей в возрасте от года до семи лет. Больше всего таких случаев произошло в Минске - шесть. В Могилевской области зарегистрировано три отравления грибами, в Минской и Гродненской - по одному.

Санэпидслужба напоминает о том, что незнание видов грибов и игнорирование правил их сбора и обработки может повлечь разные последствия: от острых отравлений до смертельных исходов. Причем отравление может наступать не только от употребления ядовитых по своей природе грибов, но и от так называемых условно-съедобных, если пренебречь основными правилами их приготовления. Причиной острого отравления могут стать и съедобные грибы, если они долго находились без кулинарной обработки, употреблялись в сыром или недоваренном виде.

Чтобы избежать отравления грибами, нужно соблюдать элементарные правила профилактики: собирать только известные (существуют справочники съедобных и ядовитых грибов), не собирать и не покупать на рынке переросшие, дряблые, поврежденные личинками и плесенью грибы, не собирать дары природы вдоль дорог, никогда не покупать на рынке грибные консервы, герметично закрытые крышками в домашних условиях, а также сухие грибы, икру из грибов и различные салаты из них. Поскольку это скоропортящийся продукт, рекомендуется не откладывать обработку и заготавливать впрок только молодые грибы. Перед приготовлением их нужно тщательно мыть, а воду после отваривания обязательно сливать.

Грибы должны быть исключены из рациона детей. Не стоит их употреблять в пищу людям старческого возраста и тем, у кого есть болезни печени и обмена веществ.-0-