В Беларуси пресечена серая схема экспорта мясной продукции

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресечена серая схема экспорта мясной продукции, сообщили БЕЛТА в МВД.

"В составе преступной структуры - директора крупнейших государственных мясоперерабатывающих предприятий, представители белорусских и иностранных коммерческих структур", - рассказали в МВД.

Сотрудники ГУБОПиК МВД установили, что руководители комбинатов систематически получали от коммерсантов денежные вознаграждения за первоочередную и беспрепятственную отгрузку востребованной мясной продукции для последующего вывоза в страны СНГ. По такой схеме злоумышленники действовали на протяжении нескольких лет, а размер разовых взяток превышал $10 тыс.

Оперативные мероприятия по изобличению участников группы прошли в начале октября в Пинске и Жлобине. Должностные лица задержаны с поличным в момент получения очередной денежной суммы.

Следователями Главного следственного управления Следственного комитета Беларуси дана правовая оценка действиям фигурантов. Возбуждены уголовные дела за получение и дачу взяток в особо крупных размерах. -0-